Una persona muerta y 17 más heridas en medio del desfile de carrozas en el Reinado del Turismo en Girardot

Por medio de un comunicado, la Alcaldía de Girardot y la Organización del Reinado Nacional del Turismo confirmaron que en medio del desarrollo del desfile de carrozas llevado a cabo este 11 de octubre, se presentó un accidente que involucró una tractomula, dejando varias personas heridas.

En contexto: Seis personas heridas en medio del desfile de carrozas en el Reinado del Turismo en Girardot

Aunque inicialmente se habló de seis personas heridas, con el paso de las horas los lesionados aumentaron a 17 y también se reportó una mujer de 36 años como fallecida. Así mismo, las autoridades confirmaron que solo cinco personas permanecen en centros asistenciales por la gravedad de sus heridas, mientras que los demás fueron dados de alta.

De igual forma, desde la Alcaldía insistieron en que la tractomula no fue acreditada ni autorizada para participar en el desfile. Además, no hacía parte del recorrido logístico ni del dispositivo de seguridad del evento y la organización del certamen y las autoridades activaron de forma inmediata los protocolos de atención y respuesta.

Finalmente, la administración municipal solicitó a los responsables del vehículo involucrado “entregar la información pertinente que permita esclarecer las circunstancias del hecho y adelantar las acciones correspondientes en coordinación con los organismos de seguridad y autoridades competentes”.