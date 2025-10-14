Ejército toma medidas ante el corrido prohibido de alias ‘El Menor’, de Conquistadores de la Sierra

En redes sociales se ha dado a conocer un corrido prohibido en el que se nombra a Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’ o ‘El Menor’, el llamado capo de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en Magdalena y La Guajira.

En la canción se burlan de la recompensa que ofreció el ministro de defensa, Pedro Sánchez, a cambio de información sobre este joven.

“Quinientos millones ofreció el ministro, pero la lealtad no se compra con billetes; la Sierra retumba su nombre, el bendito Menor es el comandante”, dice la canción.

En TikTok, cientos de jóvenes se han grabado cantando la letra en honor al capo. Pero lo más preocupante es que hay usuario, que suben imágenes con esta canción mientras usan uniformes de las fuerzas militares.

La W Radio conoció que el Ejército hará las gestiones antes las plataformas de redes sociales, como TikTok, para que se elimine el corrido.

La institución ha identificado a más de 15 uniformados que suben videos cantando y bailando esta canción.

Esta es la canción:

El Ejército está investigando si estos usuarios son miembros activos del Ejército o si se trataría de exmilitares que se unieron al grupo criminal.

En las imágenes, algunos uniformados postean un emoticón de un ninja, imagen con la que se identifican algunos miembros del grupo al margen de la ley.

En TikTok también se observa a supuestos miembros de la policía usando la canción y posteando la frase: “la canción que quiero poner en todos mis estados pero portó este uniforme”

¿Cuál es el corrido del capo de las Autodefensas de la Sierra?

Esta es la letra del corrido de alias ‘Naín’:

“En La Guajira resuena su palabra y su valor, el pueblo duerme tranquilo cuando patrulla ‘El Menor’. Somos hombres de palabra, la justicia es nuestra voz, quien busque dañar al pueblo se topa con nuestro honor. Aquí andan los Conquistadores, retumba el cañón, se respeta nuestra sombra, se respeta a ‘El Menor’. Es territorio nuestro, no tenemos comparación, mi gente no se raja, firme al pie del cañón”.

Pero la canción no es lo único de moda en La Guajira y en Magdalena, al parecer se están comercializando gorras y camisetas en las que se lee “El Menor”.

Hay que recordar que hace poco Pérez se convirtió en representante de paz de este grupo al margen de la ley, gracias a la Resolución 091, del primero de abril de 2025.