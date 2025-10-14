Pico y placa en Bogotá del 14 al 19 de octubre: paso a paso para pedir ‘pico y placa solidario’

El pico y placa en Bogotá es una medida que se implementó hace algunos años con el propósito de mejorar la movilidad y el tráfico de la capital.

Lea aquí : Pico y placa en Bogotá TODO octubre 2025: ¿Cómo será el festivo? Así funcionarán los cambios

Esta establece algunas restricciones diarias para vehículos particulares y taxis. Siendo así, los conductores deberán acatar las normativa; de no ser así podrían acarrear sanciones y multas económicas.

Pico y placa para esta semana del 14 al 19 de octubre

Según la Alcaldía de Bogotá, esta semana del 14 al 19 de octubre, las restricciones de movilidad para vehículos particulares por el pico y placa regirán de la siguiente manera:

Semana del 14 al 19 de octubre de 2025:

Pico y placa para martes 14 de octubre:

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

No pueden transitar vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa para miércoles 15 de octubre :

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

No pueden transitar vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa para jueves 16 de octubre :

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

No pueden transitar vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pico y placa para viernes 17 de octubre :

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

No pueden transitar vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa para sábado 18 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

Pico y placa para domingo 19 de octubre: No aplica la medida de pico y placa.

¿Cómo pedir el ‘pico y placa solidario’?

Ingrese a la página de Pico y placa solidario’: https://picoyplacasolidario.movilidadbogota.gov.co/Inicio#/

Haga clic en ‘Iniciar solicitud’

Digite su documento de identidad, la placa del vehículo y la vigencia de este permiso (diario, semanal o mensual).

Revise que los datos sean correctos y verifique que el costo ya haya salido.

Pague el monto mencionado a través de PSE o con tarjeta débito o crédito.

Una vez realice el pago, guarde el comprobante y listo, ya podrá transitar por la ciudad.

Tenga en cuenta que esta solicitud requiere de datos como la dirección de origen y destino.

¿Cuál es la multa por incumplir la medida de pico y placa?

Según la Alcaldía de Bogotá, transitar en los días restringidos por el pico y placa en la ciudad y no contar con el debido permiso por ‘pico y placa solidario’, le dará una multa de $604.100. Además, el vehículo será inmovilizado.

Tal y como lo señala el C14 del Código de Tránsito, esta multa se impone por “transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”.