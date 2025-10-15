Comandante de la décima octava brigada compareció ante un juez

El brigadier general Samuel Salinas Valencia, actual comandante de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, fue requerido por unidades de la Policía Nacional, mediante un puesto de control rutinario realizado en la ciudad de Bogotá, mientras se desplazaba de civil, hacia una reunión requerida por el Comando Superior.

Durante el procedimiento, las autoridades informaron al oficial sobre la existencia de un requerimiento judicial, relacionado con un proceso de desacato de una decisión de tutela emitida por un despacho judicial.

Según informó el Ejército, se trata de hechos de tipo administrativos ocurridos en el periodo en que se desempeñó como director de Sanidad del Ejército Nacional.

“El oficial se presentó voluntariamente ante el juzgado competente, con el propósito de aclarar la situación y atender personalmente los requerimientos de la autoridad judicial, en estricto cumplimiento del debido proceso y de los principios de transparencia y colaboración con la justicia; allí se pudo establecer que no existía una orden de captura vigente, ya que el desacato había sido revocado.” Informaron a través ves de un comunicado.

El Ejército también informó que el oficial no fue objeto de captura ni privación de la libertad, “sino que se encuentra compareciendo de manera voluntaria ante la autoridad correspondiente para atender los trámites legales pertinentes.”