ELN negó responsabilidad en ataque a vehículo con publicidad de Abelardo de la Espriella

Vehículo de campaña política de Abelardo de la Espriella fue incinerado en Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) negó tener responsabilidad alguna en los hechos en los que fue incendiado el vehículo en el que se transportaba Juan Carlos Santamaría, coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el departamento de Arauca.

“Estas acciones hacen parte de una estrategia de campaña desesperada, basada en autoatentados y espectáculos mediáticos, con la que buscan manipular a la opinión pública, victimizarse y obtener un reconocimiento que no se han ganado ante la ciudadanía”, dijo el grupo armado a través de un comunicado.

En ese sentido, el ELN advirtió que rechaza este tipo de hechos, “que solo buscan beneficios personales y electorales”.

El hecho se presentó en una vía que comunica los departamentos de Norte de Santander y Arauca.

