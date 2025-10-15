Ocho muertos y cuatro heridos dejó atropellamiento múltiple de presunto conductor ebrio en China

Al menos ocho personas murieron y otras cuatro resultaron heridas después de que un conductor bajo los efectos del alcohol arrollara a varios ciclistas en la ciudad de Liaocheng, en la provincia oriental china de Shandong, informaron este miércoles las autoridades locales.

El suceso ocurrió a las 22:46 hora local del martes en la avenida Xinzheng, cuando el sospechoso, identificado como Du, de 37 años, conducía un automóvil en dirección este y colisionó con varias bicicletas eléctricas, detalló la Oficina de Seguridad Pública del distrito de Chiping en un comunicado.

Una persona murió en el lugar del accidente y otras siete fallecieron tras ser trasladadas a hospitales de la zona, mientras que cuatro continúan hospitalizadas con lesiones de diversa consideración, aunque fuera de peligro.

El conductor fue detenido poco después y sometido a pruebas de alcoholemia, que revelaron un nivel de 195,3 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, casi cuatro veces el límite legal establecido en China.

Las autoridades descartaron la presencia de drogas y atribuyeron el siniestro a una conducción bajo los efectos del alcohol.

El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades locales han reforzado los controles de tráfico y las campañas contra el consumo de alcohol al volante.

En China, la conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte se castiga con extremo rigor. Casos como el de Sun Weiming, condenado en 2009 a muerte en Chengdu (centro) por matar a cuatro personas (pena luego conmutada a cadena perpetua), o el de Zhang Mingbao, sentenciado a muerte en 2012 en Nankín (este) por causar cinco fallecimientos mientras conducía ebrio, ilustran esa severidad.

En un caso más reciente en la provincia septentrional de Heilongjiang, Zhao Moulin fue condenado a muerte en 2020 por atropellar y matar a un policía de tráfico durante un control de alcoholemia.

