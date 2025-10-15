Pacto Histórico ratificó que se mantiene su consulta de octubre pese a salida de Quintero
También se mantiene la consulta para elegir a los candidatos del Pacto Histórico al Congreso.
Luego de una reunión del comité político del Pacto Histórico se informó oficialmente que se mantiene su consulta presidencial del 26 de octubre, pese a la renuncia del precandidato y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.
De otro lado, aseguraron que pedirán a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE) que certifiquen que este proceso se trata de una consulta de carácter partidista e interna.
Igualmente, que se confirme que el objetivo es definir la candidatura presidencial que va a participar posteriormente en otro proceso en marzo, en el denominado Frente Amplio.
También anunciaron que esto implica que se mantiene la consulta para elegir a sus candidatos al Congreso, que representarán al Pacto Histórico en las elecciones legislativas de 2026.
“El Pacto Histórico informa a la ciudadanía que mantendrá y realizará la consulta partidista presidencial, así como las consultas al Congreso, el 26 de octubre de 2025, con el acompañamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que actúa conforme a la ley”, dice el comunicado.
A su vez, se solicitará a la Procuraduría la instalación de una mesa de garantías electorales.
Frente a la decisión de Daniel Quintero de retirarse de la contienda, el Pacto Histórico aseguró que su renuncia “no altera nuestra determinación: concurriremos a la consulta con las dos precandidaturas que han manifestado públicamente su decisión de permanecer en la contienda electoral”.
Los dos precandidatos son entonces Iván Cepeda y Carolina Corcho.
Finalmente, el movimiento hizo el siguiente llamado: “Invitamos a la ciudadanía a votar y acompañar la consulta para elegir la candidatura presidencial y las listas al Congreso que representarán al Movimiento Político Pacto Histórico en las elecciones de 2026”.
