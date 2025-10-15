Pacto Histórico ratificó que se mantiene su consulta de octubre pese a salida de Quintero

El precandidato Daniel Quintero anunció su retiro de la consulta del Pacto Histórico. Foto: Alcaldía de Medellín / Pacto Histórico.

Luego de una reunión del comité político del Pacto Histórico se informó oficialmente que se mantiene su consulta presidencial del 26 de octubre, pese a la renuncia del precandidato y exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.

De otro lado, aseguraron que pedirán a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral (CNE) que certifiquen que este proceso se trata de una consulta de carácter partidista e interna.

Igualmente, que se confirme que el objetivo es definir la candidatura presidencial que va a participar posteriormente en otro proceso en marzo, en el denominado Frente Amplio.

También anunciaron que esto implica que se mantiene la consulta para elegir a sus candidatos al Congreso, que representarán al Pacto Histórico en las elecciones legislativas de 2026.

“El Pacto Histórico informa a la ciudadanía que mantendrá y realizará la consulta partidista presidencial, así como las consultas al Congreso, el 26 de octubre de 2025, con el acompañamiento de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que actúa conforme a la ley”, dice el comunicado.

A su vez, se solicitará a la Procuraduría la instalación de una mesa de garantías electorales.

Frente a la decisión de Daniel Quintero de retirarse de la contienda, el Pacto Histórico aseguró que su renuncia “no altera nuestra determinación: concurriremos a la consulta con las dos precandidaturas que han manifestado públicamente su decisión de permanecer en la contienda electoral”.

Los dos precandidatos son entonces Iván Cepeda y Carolina Corcho.

Finalmente, el movimiento hizo el siguiente llamado: “Invitamos a la ciudadanía a votar y acompañar la consulta para elegir la candidatura presidencial y las listas al Congreso que representarán al Movimiento Político Pacto Histórico en las elecciones de 2026”.

