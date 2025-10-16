Alerta por presencia del ELN en Puerto Parra, Santander

Bucaramanga

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, confirmó que hombres armados del ELN, hicieron presencia en zona rural del municipio de Puerto Parra, específicamente en el corregimiento de Las Montoyas.

Según el funcionario, la comunidad reportó disparos al aire y la presencia de encapuchados que se identificaron como integrantes de ese grupo armado.

De inmediato, dijo Hernández, se activó la reacción del Ejército Nacional y la Policía del Magdalena Medio, que en la madrugada hicieron presencia en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes.

“Rechazamos estas acciones que intimidan a la comunidad y generan temor. Valoramos la respuesta inmediata de nuestras fuerzas militares y de policía para controlar la situación”, señaló el secretario del Interior.

Frente a la posibilidad de que estos hombres intenten expandirse hacia otros municipios del departamento el funcionario aseguró que se mantienen los controles y operativos conjuntos, con apoyo del Gobierno Nacional, para evitar el avance de grupos armados organizados en territorio del departamento.