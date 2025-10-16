Desarticulado grupo delictivo dedicado al tráfico transnacional de estupefacientes

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el apoyo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos (Miami), desarticuló una estructura criminal transnacional especializada en el tráfico de cocaína hacia Centro y Norteamérica.

Esta estructura delincuencial articulaba el envío de estupefacientes desde laboratorios clandestinos ubicados en el departamento de Nariño, utilizando vehículos de carga pesada con caletas ocultas para el transporte del alcaloide. Su accionar delictivo se extendía principalmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Antioquia, con injerencia nacional e internacional.

Se desarrollaron ocho diligencias de registro y allanamiento en las jurisdicciones de Puerto Boyacá (Boyacá), Envigado (Antioquia), Palmira (Valle del Cauca) y Florencia (Caquetá), logrando la captura por orden judicial de siete personas señaladas de integrar esta red criminal.

Entre los capturados se encuentran Edilson Palacio Orjuela, Duban Ceballos Henao, Orlay Sánchez Rojas, Daniel Valencia Echeverry, Hicswober Polanía Sánchez, Robinson Galvis Gómez y José Ortiz Eberrei.

Según labores de inteligencia, este grupo delincuencial tenía contacto con propietarios de laboratorios clandestinos de producción en el departamento de Nariño, donde realizaban la preparación de la pasta base de coca, que posteriormente era transportada en carro tanques con caletas ocultas sofisticadas hasta el departamento de Antioquía, exactamente a la zona rural del corregimiento de Doradal, allí sometían los alijos a diferentes procedimientos para mejorar la calidad y pureza y después con un trabajo meticuloso de logística coordinaban el transporte del alcaloide hacia la costa atlántica por vías nacionales.

Durante los operativos fueron incautados de 10 teléfonos celulares, un computador portátil y una tableta electrónica.

