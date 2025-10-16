Drones ucranianos dejaron sin luz a 84.000 personas en zona ocupada por los rusos en Jersón

Los ataques ucranianos con drones dejaron sin luz a casi 100.000 personas en la zona ocupada por los rusos en la región de Jersón (sur), 84.000 de las cuales siguen sin fluido eléctrico, informó el gobernador prorruso, Vladímir Saldo.

“Los terroristas de Kiev continúan los ataques dirigidos contra la infraestructura energética de Jersón. El 14 y 15 de octubre los drones enemigos atacaron reiteradamente y dañaron la subestación eléctrica de Vinográdovo, dejando sin luz a casi 100.000 personas y 49 infraestructuras sociales”, escribió en Telegram.

Añadió que el corte de electricidad afectó a 96 localidades en cuatro distritos de la región, donde el ejército ruso controla dos tercios del territorio.

“En estos momentos las infraestructuras sociales están alimentadas con generadores eléctricos. El distrito de Skládovsk recibe electricidad por un circuito de reserva. Todavía 84.000 personas quedan sin electricidad”, concluyó.

En las últimas semanas se han intensificado los ataques de ambos lados contra las infraestructuras energéticas enemigas, provocando cortes de electricidad y desabastecimiento de combustible en ambos países.

