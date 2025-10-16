El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué es ‘gaslighting’? Experto explicó esta forma de manipulación y las señales de abuso emocional

Este jueves, 16 de octubre, llegó a los micrófonos de Salud y Algo Más el licenciado en pedagogía y especialista en fomentar relaciones de alto bienestar a largo plazo, Daniel Andrés Mora Lugo, para hablar del 'gaslighting’.

El experto explicó que el 'gaslighting’ es una forma de manipulación psicológica en la que una persona o grupo de personas hace que otro (a) dude de su prejuicio o cordura. Lo que le produce a la persona manipulada la distorsión de su realidad, confusión y dependencia emocional.

Mientras que el individuo que produce el 'gaslighting’ “desplaza la culpa que no quiere asumir”, aseguró Mora.

Mora también contó que el origen de este tipo de manipulación proviene del teatro, de una obra de 1938, en la que “el personaje manipula a su esposa haciéndole creer que está lejos de sus cabales, atenúa las luces de gas, las sube y baja. Cuando la mujer lo descubre, el hombre asegura que esas acciones nunca ocurrieron y le hace creer que todos saben que está loca”.

¿El ‘gaslighting’ profundiza una inseguridad?

“Alguien que tolera constantemente el 'gaslighting’ tiene algo en lo que debe trabajar, y al perpetuar este comportamiento se profundizan las inseguridades“, señaló el licenciado.

¿El ‘gaslighting’ es lo mismo que la manipulación?

Mora explicó que el 'gaslighting’ es algo distinto a la manipulación, aunque no son significados alejados.

La manipulación se aplica a través de la culpa y la victimización, mientras que el 'gaslighting’ hace que su pareja dude de sí mismo.

¿Qué tipo de persona aplica el ‘gaslighting’?

El experto indicó que todos hacemos 'gaslighting' como una medida de manipulación, pero es distinto cuando alguien lo hace de manera repetitiva como una forma de control y miedo.

Escuche la entrevista completa aquí:

