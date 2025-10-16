SuperServicios requirió a térmicas del Caribe para garantizar el suministro de energía

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios requirió a tres termoeléctricas del Caribe para garantizar el suministro de energía en la región por la coyuntura que se presenta por el mantenimiento de la planta SPEC.

En los documentos, la entidad solicitó información sobre las acciones que tomarán para asegurar el servicio durante el 16 y 17 de octubre.

Según los requerimientos, firmados por el superintendente delegado para Energía y Gas, Omar Camilo López, las acciones se deben generar en cumplimiento de las obligaciones de energía en firme del cargo por confiabilidad.

En ese sentido, en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control, la entidad solicitó indicar, a partir de los balances y el predespacho informados por XM y la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (CACSSE), el detalle de las medidas que tomarán las empresas durante el mantenimiento.

Los oficios fueron enviados a Termobarranquilla, Termocandelaria y Termoflores.

En los documentos, se lee lo siguiente:

“Por lo anterior, y dentro de las funciones de Inspección, Vigilancia y Control– IVC de esta superintendencia, se le requiere para que indique a partir de los balances y el pre- despacho informados por XM y el CACSSE, las acciones con el detalle correspondiente que tomará la empresa que usted representa para garantizar la prestación del servicio de energía a partir de las Obligaciones de Energía en Firme del Cargo por Confiabilidad para la región Caribe para los días 16 y 17 de octubre de 2025”.

Escuche W Radio en vivo: