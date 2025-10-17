Comisión interinstitucional con la banca pública y privada gestionará liquidez de Air-e

El Gobierno nacional anunció la creación de una comisión interinstitucional con la banca pública y privada para gestionar liquidez de la empresa de energía Air-e, que opera el servicio en la Costa Caribe.

La información fue dada a conocer tras una reunión de alto nivel que tuvo lugar en la capital del Atlántico.

Con la medida, también se busca atender las deudas ocasionadas durante la intervención de la empresa de energía.

En ese sentido, desde el Ministerio de Minas y Energía explicaron que, el Gobierno trabaja de forma coordinada para “blindar la prestación del servicio y estabilizar la tarifa en el Caribe, garantizando que los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira no sigan asumiendo los costos de las ineficiencias del pasado”.

En el encuentro, que se realizó con el objetivo de avanzar en una solución estructural que asegure la continuidad y calidad del servicio, participó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán, el agente interventor de Air-e, Nelson Vásquez, el gerente de Gecelca, Andrés Yabrudy, y representantes del Ministerio de Hacienda, del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Además de los temas de financiamiento, en el espacio que tuvo lugar la tarde de este 15 de octubre, se abordaron las alternativas de regulación especial, y solución empresarial que permitan seguir garantizando la prestación del servicio para los usuarios de Air-e, integrando además proyectos de transición energética como Colombia Solar.

Por su parte, desde la SuperServicios detallaron que tienen el objetivo de avanzar en actividades de gestión que den tranquilidad a los usuarios y al mercado, y que aseguren la continuidad y calidad del servicio en el corto, mediano y largo plazo.

“Esta es una operación transparente que contará con el concurso de todas las entidades competentes”, dijo el superintendente.

Finalmente, tras la reunión se conoció que, la CREG acordó que revisará el plan regulatorio y de pérdidas, y proyectará medidas complementarias para fortalecer la sostenibilidad a largo plazo del sistema energético en la región Caribe.

