Gobierno anunció medidas regulatorias especiales para Air-e

El Gobierno Nacional anunció que, en el marco de las medidas definidas para garantizar la prestación de los servicios de energía a los usuarios del Caribe colombiano, está la conformación de una comisión interinstitucional con la banca pública y privada para gestionar liquidez y atender las deudas posteriores a la toma de la empresa Air-e.

Al respecto, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que se busca estabilizar los precios para estos usuarios, “blindar la prestación del servicio y estabilizar la tarifa en el Caribe, garantizando que los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira no sigan asumiendo los costos de las ineficiencias del pasado”.

Otra de las acciones adoptadas en una reunión en la que participaron el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el agente interventor de Air-e y el gerente de Gecelca, fue buscar alternativas de financiamiento, regulación especial y solución empresarial que permitan seguir garantizando la prestación del servicio para los usuarios de Air-e.

El superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, advirtió que se busca “avanzar en la estructuración de propuestas de financiamiento, regulación, solución empresarial y actividades de gestión que den tranquilidad a los usuarios, al mercado y que aseguren la continuidad y calidad del servicio en el corto, mediano y largo plazo”.

“Esta es una operación transparente que contará con el concurso de todas las entidades competentes”, agregó.

Frente a la propuesta de medidas regulatorias especiales, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) revisará el plan regulatorio y de pérdidas, y proyectará medidas complementarias para fortalecer la sostenibilidad a largo plazo del sistema energético en la región Caribe.

Lo anterior, con el fin de garantizar tarifas justas y sostenibles en los tres departamentos en donde la compañía presta sus servicios.

Finalmente, se busca articular la prestación del servicio de energía con la generación de fuentes alternativas a través del programa Colombia Solar.

