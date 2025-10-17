Corte Suprema archivó proceso contra Jennifer Pedraza: la había denunciado un hombre señalado de acoso

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia que presentó el ciudadano Stefan Quiroga Fajardo, señalado de acoso contra varias mujeres, en contra de la congresista Jennifer Pedraza.

Quiroga había denunciado a la representante a la Cámara, por cuenta de sus publicaciones, en las que solicitó que fuera procesado con prontitud tras varios trinos y denuncias de mujeres que señalaron ser acosadas por Quiroga Fajardo por medio de redes sociales, y luego se acercaba a sus casas.

Los magistrados, con ponencia del magistrado Héctor Alarcón, concluyeron que las manifestaciones de Pedraza, tales como “Señores @FiscaliaCol ¿están esperando que escale el nivel de violencia de Stefan Quiroga?”, se encuentran amparadas por la libertad de expresión y un contexto de publicaciones de mujeres pidiendo ayuda.

Asimismo, se reconoció que Pedraza ha sido resaltada como una congresista que ha defendido los derechos de las mujeres, tradicionalmente.

“Sus manifestaciones se sustentaron en un contexto de exposición pública y en información previamente difundida a través de medios abiertos y redes sociales, cuya existencia resultaba verificable y reconocible al momento de su publicación” determinó la Sala.

La Sala además compulsó copias ante la Fiscalía contra el ciudadano Quiroga Fajardo, en razón a que desconoció cualquier relación con las cuentas de X @Aquisetrina y @Nosoypajero, cuando tres de las testigos citadas por la Corte manifestaron haber interactuado tanto personal como virtualmente por medio de esas cuentas, con el señalado de acoso. Por ende se trataría de posibles falsedades.