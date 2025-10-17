En Tunja, Boyacá, fue capturado alias ‘Rey’ cabecilla del Tren de Aragua

Alias 'Rey', cabecilla del Tren de Aragua, fue capturado en la ciudad de Tunja, Boyacá / Foto: Policía Metropolitana de Tunja.

Tunja

La Policía Nacional de Colombia, en coordinación con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela, capturó en la ciudad de Tunja a alias ‘Rey’, integrante de el Tren de Aragua, quien era buscado por diferentes delitos.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Rey’ tiene un prontuario delictivo en Colombia y Venezuela y era buscado por los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y asociación agravada para delinquir, entre otros.

“Alias ‘Rey’ es un sujeto integrante del Tren de Aragua. Su captura obedece a un requerimiento de Interpol y tenía circular roja ya que se conoce que desde 2018 estaría perteneciendo a este grupo delincuencial de alcance internacional y estaría dedicado particularmente al tráfico de armas y a la comisión de diferentes delitos como la extorsión y el homicidio que se da en la confrontación con otros actores delincuenciales por las rentas criminales en diferentes territorios tras esa intención de expansión del Tren de Aragua en el país”, afirmó el Brigadier General, Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros, Subdirector General de la Policía Nacional.

Por su parte, el director general de la Policía Nacional Carlos Fernando Triana, en su cuenta de X que alias ´Rey´ “era el encargado en Venezuela de materializar atentados terroristas e intimidación social en el sector de Las Tejerías, en el Estado Aragua, tal como ocurrió en 2023 contra la estación de policía Santos Michelena, en el que más de 100 hombres armados dejaron varios policías heridos”.

Además, el director general de la Policía Nacional recalcó que “como miembro de la facción ‘Los Conejos’ estaría vinculado con la ejecución de al menos 30 homicidios, incluidos ataques contra miembros de la fuerza pública venezolana. Con este nuevo golpe ya son tres los cabecillas del ‘Tren de Aragua’ retenidos esta semana en Colombia, dos de los cuales son solicitados por autoridades de Venezuela en el marco de la cooperación bilateral”.

Con la detención a de alias ‘Rey’ en la capital boyacense, ya son tres los cabecillas del ‘Tren de Aragua’ capturados en el departamento de Boyacá.

El primero fue Yonayke Martínez Carrión, alias ‘El Barbero’, quien fue capturado en Belén (Boyacá) en junio del año anterior y era requerido por Venezuela por delitos de terrorismo, extorsión agravada, asociación para delinquir y tráfico de armas, se ocultaba en Colombia bajo la fachada de peluquero. Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los trámites de extradición.

El segundo cabecilla, fue Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias ‘Gocho’, detenido en febrero de este año en Chiscas (Boyacá) y quien enfrenta cargos en Chile por secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, además de otros delitos como tráfico de migrantes, trata de personas, explotación sexual, extorsión y tráfico de estupefacientes. La operación se realizó en coordinación con las autoridades chilenas a través del Equipo Conjunto Investigativo (ECI).

