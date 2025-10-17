Exasesor de Trump John Bolton se declaró no culpable de divulgar información clasificada

John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump antes de convertirse en un crítico del presidente, se declaró no culpable el viernes 17 de octubre, de cargos de manejo indebido de información clasificada, informaron medios estadounidenses.

El veterano diplomático de 76 años presentó su declaración de inocencia por 18 cargos de transmisión y retención de información clasificada, en una audiencia en un tribunal federal en Greenbelt, Maryland, según CNN y ABC.

“Me convertí en el objetivo más reciente (...) del Departamento de Justicia para perseguir a quienes considera sus enemigos con cargos previamente desestimados o que distorsionan los hechos”, escribió el jueves por la noche en un comunicado difundido por los medios.

En junio de 2020, Bolton publicó un libro mordaz sobre sus 17 meses como asesor de seguridad nacional de Donald Trump, a quien describió como un presidente “incapaz” de liderar Estados Unidos.

Trump expresó repetidamente durante la campaña electoral su deseo, una vez de regreso al poder, de vengarse de todos aquellos a quienes considera enemigos personales.

Antes de Bolton fueron inculpados exdirector del FBI James Comey y la fiscal general del estado de Nueva York Letitia James.

Bolton está acusado de “abusar de su cargo como asesor de seguridad nacional al compartir más de mil páginas de documentos sobre sus actividades diarias” con dos personas de su entorno -que no han sido identificadas- carentes de autorización de seguridad.

Medios de prensa estadounidenses sostienen se trata de la esposa y la hija del exasesor, a quienes, de acuerdo a la acusación, habría transmitido información confidencial a través de sus cuentas de correo electrónico personales no seguras.

En julio de 2021, un representante del exasesor de Seguridad Nacional informó al FBI que una de las cuentas de correo electrónico que utilizaba había sido pirateada tras su salida del gobierno por un hacker que creía vinculado a Irán, país hacia el cual John Bolton defendía una política de línea dura.

De acuerdo a los fiscales, en ningún momento Bolton alertó a las autoridades sobre el hecho de que había compartido en su cuenta “información de defensa nacional, incluyendo información clasificada”.

En un allanamiento al domicilio de Bolton, en agosto, el FBI halló documentos relacionados con la defensa nacional, según la fiscalía.

En 2020, la Casa Blanca intentó sin éxito bloquear la publicación del libro del exasesor presidencial alegando preocupaciones de seguridad nacional.

