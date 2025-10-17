Feria de empleo en Bogotá, Corferias: 15.000 vacantes de trabajo disponibles, así puede inscribirse

Bogotá

Encontrar trabajo puede convertirse en un trabajo tedioso cuando no hay muchas vacantes de empleo o cuando se exigen diversos requisitos que complican el proceso de selección; por esto, ‘Talento Capital’ dio apertura a nuevos puestos de trabajo.

Según expone la Alcaldía de Bogotá en su página web, se activó la Unidad Móvil de Atención en Corferias este viernes, 17 de octubre de 2025.

Estará dispuesta para quienes no hayan accedido al proceso de inscripción previa y poder participar en la Megaferia de Empleo, que trae 15.000 vacantes laborales.

La Unidad Móvil estará frente al pabellón 3 facilitando el proceso de registro.

¿Cuándo es la feria de empleo en Bogotá y qué debe llevar?

Según explicaron, esta feria de empleo se lleva a cabo este 17 de octubre en Coferias.

Si no se inscribió previamente para la feria, puede acercarse al pabellón 3 de Corferias, desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, y entrar de inmediato.

Tendrán atención preferencial:

Personas con movilidad reducida.

Cuidadores y cuidadoras con niños.

Personas con discapacidad.

Para participar, debe llevar su hoja de vida impresa y su documento de identidad.

¿Está buscando trabajo?



Este viernes 17 de octubre en Corferias haremos la segunda edición de la Megaferia Distrital de Empleo.



Más de 150 empresas ofrecerán 15.000 oportunidades laborales para todos los perfiles: jóvenes, mujeres, personas mayores y quienes buscan su primera… pic.twitter.com/3S2mS4rHEF — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 15, 2025

¿Cuáles son las vacantes de empleo disponibles?

Son 60 vacantes disponibles para bachilleres. La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y Group Staffing buscan personal para: Estas son algunas de las vacantes disponibles:

Auxiliares de enfermería.

Enfermera jefe.

Líder de enfermería.

Coordinadora de procesos de enfermería.

Profesional gestión tutelas salud.

Profesional participación social.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar de aseo.

Auxiliar de cocina.

Cocinero(a).

Mesero(a).

Stewart.

Gestor(a) de mantenimiento.

Jardinero(a).

Ejecutivo(a) comercial corporativo.

Puede estar al tanto de las actualizaciones de ferias de empleo y ofertas laborales en el link a continuación:

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/trabajo-en-bogota-canal-de-whatsapp-exclusivo-para-difundir-ofertas

¿Cómo acceder a las vacantes laborales y ferias de empleabilidad en Bogotá?

Cada semana se publica en el Portal Bogotá las vacantes disponibles, requisitos y otros datos para que los interesados puedan acceder a estas ofertas. Es importante tener la hoja de vida actualizada y realizar los registros en la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Conozca las convocatorias laborales de cada semana y las ferias disponibles de ‘Talento Capital’, ingresando a: Trabajo sí hay en Bogotá, haga clic aquí . Para acceder a las ofertas de empleo, las personas deben registrar su hoja de vida en www.bogotatrabaja.gov.co y en www.serviciodeempleo.gov.co. Estas plataformas agilizan el proceso de conexión entre los candidatos (as) y los empleadores. Una vez registrados, pueden buscar las vacantes de su interés con las palabras clave o número de vacante y postularse de manera rápida y sencilla.

Hay que destacar que las vacantes y ofertas laborales disponibles no tienen ningún costo y no se hacen intermediaciones para estos procesos.