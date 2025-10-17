Gobernación de Santander ofreció recompensa de hasta $50 millones por integrantes del ELN

Bucaramanga

En el municipio de Puerto Parra en Santander se realizó un consejo de seguridad extraordinario luego de que hombres identificados como integrantes del ELN causaran temor entre la comunidad en el corregimiento Las Montoyas tras realizar disparos al aire.

Inmediatamente se conocieron las denuncias por parte de la comunidad se activaron los protocolos y se incrementó la presencia de la fuerza pública en este territorio. De acuerdo a lo indicado por el General Oscar Hernández, secretario del interior del departamento, se generó un desplazamiento forzado de la ciudadanía en esta zona, afectando gravemente la seguridad territorial.

“Desde la Gobernación de Santander se ofrece una recompensa para que los ciudadanos entreguen información que ayude a identificar y capturar y desarticular esta estructura del ELN, una recompensa de hasta $50 millones”, indicó el secretario Hernández.

Además, se fortalecerá la presencia de la fuerza pública en otros municipios de la provincia Guanentina en donde también hay alerta de que este grupo al margen de la ley quiere ingresar.