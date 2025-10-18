El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“A Petro lo necesitamos en las regiones, no en conflictos del exterior”: alcalde de Calamar, Guaviare

El alcalde de Calamar, municipio del Guaviare, Farid Camilo Castaño, aseguró en entrevista con W Fin de Semana que su municipio atraviesa una de las peores crisis de orden público, siendo él mismo y su círculo familias, víctimas de intimidaciones y amenazas por parte de grupos armados.

Es clave destacar que hubo un ataque a la vivienda del alcalde Castaño mientras él se encontraba en Bogotá, ejecutándose un hecho violento que ya había advertido.

“A raíz de mis funciones como alcalde he recibido amenazas por los grupos criminales que delinquen en el municipio (…) Tuvimos la visita de varios entes de control como Defensoría y Procuraduría, pero nos sentimos solos, no vemos avances por ejemplo con la Unidad Nacional de Protección, he venido denunciando hace meses y no fue sino después del ataque que actuaron”, aseguró.

Asimismo, envió un mensaje al presidente Gustavo Petro de prestar atención a las regiones en lugar de centrarse en la guerra que se vivió en la Franja de Gaza.

“Es importante que el presidente mire sus ojos a las regiones, en lugar de estar preocupado por conflictos internacionales donde es poco lo que puede hacer, mejor que mire a los territorios, donde sí puede hacer algo, aquí es que lo necesitamos. El presidente Petro tuvo un gran respaldo en elecciones por parte de Calamar, aquí él ganó, piense en sus votantes, mire nuestras problemáticas, esperamos que se compadezca de lo que estamos viviendo”, concluyó.

