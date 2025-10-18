Así fue la participación de Daniela Álvarez en el Victoria’s Secret Show: “Quería verme diferente”

Daniela Álvarez, reconocida modelo colombiana, pasó por los micrófonos de W Fin de Semana para hablar de su reciente participación en el Victoria Secret Fashion Show.

¿Qué sintió, qué pensó cuando le llegó esa invitación de Victoria Secret?

“No me lo esperaba. Eso pasó un mes atrás cuando me escribieron y me dijeron que de las tres latinoamericanas que iban a llevar, querían llevarme a mí por Colombia y pues obviamente fue superemocionante”

¿Cómo es ese ambiente antes de que empiece el desfile?

“Al principio fue como toda una expectativa, yo aterricé en Nueva York y me emocioné demasiado porque ya llegaba con la noticia días antes, poquitos días antes, de que Karol G iba a cantar. Esa fue la primera cosa que más me emocionó. Luego, la expectativa también, de saber qué iba a pasar, cómo era, cómo iba a ser ese primer encuentro con todas las celebridades, porque yo efectivamente iba como invitada, como celebridad por Colombia y conmigo iban 21 más, o sea, 21 personas más que venían de Tailandia, de Polonia, de Israel, bueno, también de Chile, de México, así 22 países a nivel mundial que tienen Victoria Secret y bueno, la expectativa es saber quiénes eran.”

¿Cómo fue la elección del vestido?

“Quería verme diferente, quería tener un poco como de transparencia, lo que siempre sí voy a mostrar en mi prótesis. Entonces quería tener plumas o tener encaje, tener brillo, con el diseñador decidimos llegar a esta propuesta que tenía un color que está ahora muy de moda, que es como el color lavanda, como el color lila. Le pusimos más piedras de Swarovski al socket de mi prótesis para que realmente lo más importante fuera eso”

Escuche la entrevista completa aquí: