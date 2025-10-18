¿En inglés es correcto burger o burguer? Oxford aclara la forma correcta de escribirlo

En redes sociales, menús de restaurantes y hasta en campañas publicitarias, es común encontrar la palabra “burguer” como traducción de “hamburguesa”. Sin embargo, esta forma de escribirla ha generado dudas entre hablantes del español que utilizan anglicismos con frecuencia. ¿Es correcto escribir “burguer” en inglés?

Según el Oxford English Dictionary, la forma correcta en inglés es “burger”. La variante “burguer” no existe en el idioma inglés y es, en realidad, una deformación ortográfica que se ha extendido en países hispanohablantes.

¿De dónde viene la palabra burger?

La palabra “burger” es una abreviación de “hamburger”, término que proviene del “Hamburg steak”, una preparación de carne picada que se originó en la ciudad alemana de Hamburgo. Esta receta fue llevada a Estados Unidos por inmigrantes alemanes en el siglo XIX, donde evolucionó hasta convertirse en la hamburguesa moderna que hoy conocemos.

Con el tiempo, el término “hamburger” comenzó a acortarse en el habla cotidiana, especialmente cuando se empezaron a crear variantes como “cheeseburger” (con queso), “veggieburger” (vegetariana) o “chicken burger” (de pollo). Así nació el uso del sufijo “-burger” para referirse a cualquier tipo de hamburguesa, independientemente del ingrediente principal.

¿Qué dice Oxford?

El Oxford English Dictionary, una de las fuentes más autorizadas del idioma inglés, define “burger” como un sustantivo que hace referencia a una hamburguesa, ya sea de carne, pescado, vegetales u otros ingredientes. Además, reconoce el uso del sufijo “-burger” para formar compuestos como “cheeseburger” o “beanburger”.

En ningún momento se menciona la forma “burguer”, ni como variante ni como error común. De hecho, esta palabra no aparece registrada en ningún diccionario de prestigio en lengua inglesa, como Cambridge.

¿De dónde salió la palabra burguer?

La forma “burguer” es un error ortográfico que se ha popularizado en países de habla hispana, especialmente en América Latina. La confusión probablemente surge de la pronunciación inglesa de “burger”, donde la “g” suena suave y la “u” parece formar parte de la sílaba. Esto lleva a muchos hablantes a creer que la palabra lleva una “u” después de la “g”, como ocurre en palabras en español como “guitarra” o “gusto”.

Sin embargo, en inglés, la ortografía de “burger” no incluye esa vocal. Es importante recordar que la fonética del inglés no siempre coincide con su ortografía, y que los préstamos lingüísticos deben respetar la forma original del idioma de origen.

Escuche W Radio en vivo aquí: