Deportes

David Alonso quedó segundo en el MotoGP 2 en Australia

Tras la carrera, David Alonso habló con la prensa y comentó: “Tuve mi mejor largada y desde ahí traté de estar adelante todo el tiempo”.

El colombiano David Alonso, durante el GP de Australia de Moto2 en Phillip Island, Australia. FOTO: Gold & Goose Photography/Getty Images

Natalia Giraldo

El piloto colombo – español David Alonso tuvo una destacada participación en el Gran Premio disputado en territorio oceánico, llegando en la segunda posición tras Senna Agius.

El piloto David Alonso apuntaba a ser uno de los mejores en el Gran Premio de Moto 2 en Australia desde las prácticas. Al inicio de la carrera logró salir en el sexto lugar, pero su gran desempeño le ayudó a cortar posiciones y lograr la segunda posición.

El colombo – español del Aspar Team agarró ventaja en el circuito de Philip Island, remontó y logró también quedar en la décima posición en la clasificación general de la temporada.

