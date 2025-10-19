David Alonso quedó segundo en el MotoGP 2 en Australia
Tras la carrera, David Alonso habló con la prensa y comentó: “Tuve mi mejor largada y desde ahí traté de estar adelante todo el tiempo”.
El piloto colombo – español David Alonso tuvo una destacada participación en el Gran Premio disputado en territorio oceánico, llegando en la segunda posición tras Senna Agius.
El piloto David Alonso apuntaba a ser uno de los mejores en el Gran Premio de Moto 2 en Australia desde las prácticas. Al inicio de la carrera logró salir en el sexto lugar, pero su gran desempeño le ayudó a cortar posiciones y lograr la segunda posición.
El colombo – español del Aspar Team agarró ventaja en el circuito de Philip Island, remontó y logró también quedar en la décima posición en la clasificación general de la temporada.
