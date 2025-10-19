David Alonso quedó segundo en el MotoGP 2 en Australia

El colombiano David Alonso, durante el GP de Australia de Moto2 en Phillip Island, Australia. FOTO: Gold & Goose Photography/Getty Images / Gold & Goose Photography

El piloto colombo – español David Alonso tuvo una destacada participación en el Gran Premio disputado en territorio oceánico, llegando en la segunda posición tras Senna Agius.

El piloto David Alonso apuntaba a ser uno de los mejores en el Gran Premio de Moto 2 en Australia desde las prácticas. Al inicio de la carrera logró salir en el sexto lugar, pero su gran desempeño le ayudó a cortar posiciones y lograr la segunda posición.

El colombo – español del Aspar Team agarró ventaja en el circuito de Philip Island, remontó y logró también quedar en la décima posición en la clasificación general de la temporada.

DAVID ALONSO VS. DIOGO MOREIRA 🇧🇷⚔️🇨🇴



Disfruten de la gran batalla latinoamericana por los primeros puestos del #AustralianGP de Moto2. 😎



▶️ Primera victoria de un australiano (Senna Agius) en el GP de casa en la categoría intermedia. pic.twitter.com/3fvFfWSt4F — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) October 19, 2025

Tras la carrera, el deportista habló con la prensa y comentó: “Tuve mi mejor largada y desde ahí traté de estar adelante todo el tiempo”.

🗣️ “Cuando he visto que quedaban dos vueltas he dicho… ‘voy a intentarlo’”



Y le ha salido bien 😏🥈 #AustralianGP pic.twitter.com/1M8H7vrDSg — Aspar Team (@AsparTeam) October 19, 2025

