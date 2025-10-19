Murió participante de la Carrera Allianz 15K Bogotá 2025

Bogotá

Por medio de un comunicado, ‘Correcaminos de Colombia’ organizador de la Carrera Allianz 15K Bogotá 2025, que se llevó a cabo este domingo 19 de octubre en la capital del país, informó que uno de los participantes del evento deportivo falleció.

“El participante Javier Enrique Suárez, a la altura del kilómetro 12, sufrió un colapso súbito durante la competencia”, dice el comunicado.

Agregan además, que se presentaron los servicios de atención y emergencia de manera inmediata.

“Efectuadas las maniobras previas de reanimación inmediatas, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital San José Infantil, donde lamentablemente falleció”, confirmaron.

Finalmente, desde la organización lamentaron el fallecimiento del hombre.

“Correcaminos de Colombia y la Carrera Allianz 15 Bogotá 2025 lamentan profundamente el fallecimiento del señor Javier Enrique Suárez, y ofrecen sus más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”, concluye.