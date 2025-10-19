Galán responde a Vargas Lleras por críticas a la Alcaldía por manejo del orden público en Bogotá

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras cuestionó el papel de los gestores de convivencia en la ciudad de Bogotá luego de la violenta jornada de manifestaciones, bloqueos y enfrentamientos que se vivieron el pasado viernes 17 de octubre.

Vargas Lleras aseguró en un trino a través de su cuenta de X (antes Twitter) que estos funcionarios son “una partida de burócratas inútiles”, ya que consideró que no ejercen ningún tipo de autoridad que de verdad haga respetar a la ciudadanía.

Completamos varias semanas, doctor Galán, y Bogotá sigue vandalizada. Nadie reacciona, no hay detenidos, nadie responde y, muchísimo menos, sus gestores de convivencia: una partida de burócratas inútiles, sin ninguna autoridad. Y esto no será más que el principio. ¿O usted dejó… https://t.co/rcBOE8nBGN — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) October 17, 2025

Ante esto, en un extenso mensaje, el alcalde Carlos Fernando Galán salió en defensa de los funcionarios y del actuar de la Alcaldía:

“.@German_Vargas está equivocado: Los gestores del Distrito no tienen como función ir al choque, sino desescalar conflictos y evitar que pasen a la violencia. Su éxito consiste, justamente, en evitar que la fuerza pública tenga que intervenir. Eso fue precisamente lo que hicieron varias veces esta semana y lo que seguirán haciendo por el bien de la ciudad (sic)”.

El alcalde también precisó que esta semana, “en cinco oportunidades, ordené a la fuerza pública intervenir de acuerdo con la ley” y que, en cuatro de ellas, “los sujetos se dispersaron ante la inminencia de la intervención”.

“En la quinta, ayer (17 de octubre), cerca de la Embajada de Estados Unidos, la Policía intervino para recuperar el orden público y proteger la Embajada”, añadió.

Sumado a esto, el mandatario de la capital adjuntó un video del actuar de los gestores de convivencia en medio de las jornadas de protestas en la capital.

Le puede interesar: Denunciaremos estos actos: Galán por agresiones a policías y alteración del orden público en Bogotá

“El primero, de quienes usted llama ‘burócratas inútiles’ y que, en realidad, son un orgullo para Bogotá. Cuando quiera, lo invito a ser gestor por un día, para que dimensione la importancia del trabajo que hacen”, añadió.

Finalmente, en un segundo video, Galán expuso la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en las manifestaciones para demostrar que había ordenado el actuar de la fuerza pública ante la situación de orden público.

“El segundo, de la intervención que ordené a la Policía en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos y la Universidad Nacional. Le he dado instrucciones a la Policía de intervenir por la fuerza en 128 oportunidades en mi Gobierno y lo seguiré haciendo las veces que sea necesario y se cumplan las condiciones de ley”, concluyó.

.@German_Vargas está equivocado:



1. Los gestores del Distrito no tienen como función ir al choque, sino desescalar conflictos y evitar que pasen a la violencia. Su éxito consiste, justamente, en evitar que la fuerza pública tenga que intervenir. Eso fue precisamente lo que… pic.twitter.com/KlDdq0Efva — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 19, 2025

Escuche W Radio en vivo: