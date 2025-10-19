Selección Colombia Sub-17 arranca su participación en el Mundial de Marruecos

El 2025 ha sido un año de Mundiales en categorías inferiores y la Selección Colombia sigue diciendo presente.

En esta ocasión, el grupo Sub-17 de 21 jugadoras liderado por Carlos Paniagua está listo para su debut en esta cita orbital en territorio africano.

Los procesos juveniles del seleccionado nacional estuvieron liderados por muchos años por el técnico Paniagua, quien, inclusive, desencadenó un subcampeonato en 2022, cuando se perdió la final en penales contra España. En este equipo figuraron nombres como Linda Caicedo, Luisa Agudelo, Ana María Guzmán, entre otras.

En esta ocasión, el inicio del sueño mundialista será contra España, selección con la cual el historial no es favorable para Colombia, comenzando con aquella final perdida en 2022. Además, ese mismo año se enfrentaron en fase de grupos y cayeron 1-0, y en el Mundial jugado en 2024 en República Dominicana, la Selección Colombia cayó 2-1, también en fase de grupos.

¿Cómo es el grupo de Colombia?

El seleccionado nacional se ubica en el Grupo E con rivales importantes, España, que ya sabe que es coronarse campeona en este certamen.

También está Corea del Sur, una de las potencias asiáticas, y Costa de Marfil, que es una selección debutante.

¡𝗛𝗼𝘆 𝗲𝗺𝗽𝗶𝗲𝘇𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗮𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗿𝘂𝗲𝗰𝗼𝘀!



🆚 🇪🇸

🗓 Domingo 19 de octubre

🕞 2:00 pm (hora COL)

🏟 Academia de Fútbol Mohammed VI, Rabat

🏆 Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub 17

📺 @CanalRCN HD2, App Canal RCN,… pic.twitter.com/i0yUHf3Kbq — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 19, 2025

