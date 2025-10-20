Capturan a dos integrantes de la Policía, señalados de participar en un secuestro en el Catatumbo

Catatumbo

Una vez Álvaro Antonio Páez Ortiz de 43 años recuperó su libertad, después de haber sido secuestrado el pasado 11 de octubre en la vía nacional Cúcuta - Ocaña, se pudo conocer que dos integrantes de la Policía Metropolitana de Cúcuta, habrían participado en esta acción criminal.

Las labores investigativas revelaron que, quien hoy es el subcomandante de la estación Trigal en Cúcuta, el Capitán Isaac Carmona Meneses, así como el patrullero Fabian Rangel Jhorda, estarían vinculados a este delito.

Más información Ecopetrol suspendió operaciones en zona Norte del campo Tibú por situación de orden público

A pesar que aún no se conocen muchos detalles frente a la presunta participación de los dos uniformados en este secuestro, la judicialización de estas dos personas avanza y se espera que en las próximas horas, desde la dirección de la Policía Nacional, se brinden más detalles de lo ocurrido.

Al parecer, el capitán Carmona habría solicitado, para la fecha del secuestro del comerciante, un permiso para atender asuntos familiares, mientras que el patrullero que están involucrado en este caso, estaría suspendido desde hace varios meses, por otros hechos que son materia de investigación.

Este lunes 20 de octubre, después de nueve días de secuestro, Páez Ortiz regresó a su hogar.