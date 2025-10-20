Macron quiere presencia de ucranianos y europeos en encuentro Trump-Putin

El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró el lunes 20 de octubre, que los ucranianos y los europeos “deberían estar presentes” en la reunión anunciada en Budapest entre el dirigente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin.

“Desde el momento en que se discuta el destino de Ucrania, los ucranianos deberían estar presentes en la mesa de negociaciones. Desde el momento en que se discuta lo que afecta a la seguridad de los europeos, los europeos deberían estar presentes en la mesa de negociaciones”, declaró Macron.

“La paz que puede existir es una paz sólida y duradera, que permite responder a las exigencias del derecho internacional y que crea las condiciones para su estabilidad. No existe ninguna otra, los europeos siempre han sido claros al respecto”, añadió el jefe de Estado durante la cumbre de países mediterráneos de la Unión Europea en Portoroz, en Eslovenia.

Zelenski aseguró estar dispuesto a participar en la reunión prevista próximamente en Budapest, Hungría, si recibía una invitación.

“Si me invitan a Budapest, si se trata de una invitación en un formato en el que nos reunamos los tres, o como se denomina, diplomacia itinerante, el presidente Trump se reúne con Putin y el presidente Trump se reúne conmigo, entonces, en un formato u otro, estamos de acuerdo”, declaró.

El jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, mantuvo el lunes una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, para abordar los detalles de la cumbre prevista y discutir “posibles medidas concretas” para la celebración del encuentro.

Trump anunció la semana pasada que se reunirá con Putin en Budapest “en las próximas dos semanas”, como parte de su promesa de terminar rápidamente con la guerra en Ucrania tras su retorno a la Casa Blanca.

El viernes recibió a su homólogo ucraniano en la Casa Blanca, donde le instó a poner fin a las hostilidades, sin hacer caso a sus peticiones de mayor apoyo militar.

