Acciones encubiertas de EEUU serían una “violación de soberanía venezolana” según expertos de la ONU
Según expertos de la ONU estas acciones tienen implicaciones graves para la paz y seguridad en la región del Caribe
Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas advirtieron el martes 21 de octubre, que las acciones encubiertas y las amenazas de Estados Unidos de usar la fuerza armada contra Caracas “violan la soberanía de Venezuela y la Carta de la ONU”.
“Estas acciones también violan las obligaciones internacionales fundamentales de no intervenir en los asuntos internos ni amenazar con usar la fuerza armada contra otro país”, declararon tres expertos independientes de la ONU en un comunicado.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
También advirtieron que “estas acciones constituyen una escalada extremadamente peligrosa con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe”.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles