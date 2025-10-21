Acciones encubiertas de EEUU serían una “violación de soberanía venezolana” según expertos de la ONU

Consejo de seguridad de la ONU. FOTO: Noam Galai/Getty Images / Noam Galai

Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas advirtieron el martes 21 de octubre, que las acciones encubiertas y las amenazas de Estados Unidos de usar la fuerza armada contra Caracas “violan la soberanía de Venezuela y la Carta de la ONU”.

“Estas acciones también violan las obligaciones internacionales fundamentales de no intervenir en los asuntos internos ni amenazar con usar la fuerza armada contra otro país”, declararon tres expertos independientes de la ONU en un comunicado.

También advirtieron que “estas acciones constituyen una escalada extremadamente peligrosa con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe”.

