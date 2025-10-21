Arsenal goleó 4-0 al Atlético de Madrid y mantiene pleno de victorias en Champions League

Viktor Gyokeres celebra su gol ante el Atlético de Madrid en Champions League. FOTO: James Gill/Getty Images / James Gill - Danehouse

El Arsenal goleó 4-0 al Atlético de Madrid en Londres, en la 3ª jornada de la fase liga de Champions League, resultado que mantiene a los ingleses en las primeras posiciones con pleno de victorias.

Los goles de los brasileños Gabriel (57′) y Gabriel Martinelli (64′) y el doblete del sueco Viktor Gyokeres (67′, 70′) alargaron la impresionante racha del Arsenal, líder de la Premier League y que todavía no ha concedido ningún gol en la competición continental.

Con nueve puntos, el Arsenal ocupa provisionalmente la 3ª posición, empatado con PSG (1º) e Inter (2º), y se afianza en el Top 8 que garantiza acceso directo a octavos de final.

Por su parte, el Atlético de Madrid, que ya perdió en su previa visita a Inglaterra ante el Liverpool el pasado mes de septiembre (3-2), solo suma tres puntos y ocupa la 16ª posición, entre los equipos que tienen que disputar el repechaje de acceso a octavos.

Observe el resumen de la victoria del Arsenal ante el Atlético de Madrid por Champions League:

Escuche W Radio en vivo: