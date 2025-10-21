Deportes

🔴 Arsenal vs. Atlético de Madrid: siga el minuto a minuto del partido por Champions League

El equipo de Mikel Arteta buscará obtener su sexta victoria consecutiva ante el conjunto de la capital española.

Gabriel Martinelli del Arsenal y Julián Álvarez del Atlético de Madrid. FOTOS: Vince Mignott y Guillermo Martínez/Getty Images

Gabriel Martinelli del Arsenal y Julián Álvarez del Atlético de Madrid. FOTOS: Vince Mignott y Guillermo Martínez/Getty Images

Fabian Macias

Este martes, 21 de octubre, el Arsenal recibe al Atletico de Madrid por la tercera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League.

El conjunto inglés buscará ante el conjunto madrileño su sexta victoria consecutiva en todas las competiciones y el tercer duelo al hilo sin perder por el torneo más importante de clubes.

Por su parte, el equipo del ‘Cholo’ Simeone intentará ganar por primera vez en su historia como visitante al Arsenal para también lograr su segundo triunfo en el presente curso 2025-26.

El encuentro se disputa en el Emirates Stadium en Londres, Inglaterra.

Siga EN VIVO el minuto a minuto del partido a continuación:

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad