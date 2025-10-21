Elecciones de Consejos de la Juventud: más de 1.5 millones de jóvenes eligieron a sus líderes

Colombia

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que 1.500.444 jóvenes entre los 14 y 28 años atendieron el llamado de la democracia y acudieron a las urnas para elegir a los líderes que los representarán en los Consejos Municipales y Locales de la Juventud.

La entidad arrojó, con un 99,96% del escrutinio, algunos resultados preliminares:

780.185 votos por partidos y movimientos políticos, equivalentes al 53,35%.

411.679 votos por listas de jóvenes independientes, correspondientes al 28,15%.

270.398 votos por el sector de procesos y prácticas organizativas, que representan el 18,49%.

Es de resaltar el aumento del 18,44% en la participación de los jóvenes en esta, la segunda edición de las elecciones a Consejos de la Juventud, con respecto a los comicios desarrollados en el 2021.

Otro de los aspectos a destacar es que el nuevo diseño del tarjetón electoral obtuvo buenos resultados: pasó del 23,11 % de votos nulos en el 2021 a tan solo el 1,98 % en estos comicios.

El registrador nacional, Hernán Penagos, calificó el éxito de estas elecciones como “una jornada llena de esperanza democrática”.

“Con su participación, los jóvenes colombianos nos demostraron su interés en lo público, en la democracia y en la construcción de un mejor país. Felicito a quienes con entusiasmo aprovecharon esta gran oportunidad que les ofrece la democracia colombiana para Boletín nro. 132, página 2 de 2 ser protagonistas de la toma de decisiones. También agradezco a todas las instituciones que apoyaron la promoción del voto juvenil”, afirmó.

Asimismo, para Penagos la logística implementada para la transmisión, la digitalización, la consolidación y la divulgación de los resultados fue impecable, resaltando la velocidad del preconteo.

“Gracias al esfuerzo y responsabilidad de los jurados de votación y del equipo de la Registraduría Nacional, fue posible conocer los resultados preliminares de estas elecciones de manera tan ágil. Valoramos profundamente su labor y compromiso con la democracia colombiana”, sostuvo.

Para todas las personas interesadas en tener de primera mano los resultados de las votaciones, pueden hacerlo a través de la página web de la Registraduría o haciendo clic AQUÍ.