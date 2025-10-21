Deportes

Mjällby, modesto equipo de Suecia, hizo historia al ganar su primera liga nacional

El modesto club de una localidad de poco más de mil habitantes venció 0-2 al IFK Göteborg y alcanzó 66 puntos.

Los jugadores del Mjallby AIF celebran su victoria ante el IF Elfsborg, el 4 de octubre de 2025. FOTO: Johan NILSSON/AFP

Los jugadores del Mjallby AIF celebran su victoria ante el IF Elfsborg, el 4 de octubre de 2025. FOTO: Johan NILSSON/AFP

El modesto Mjällby, club de una pequeña localidad del sur de Suecia con algo más de mil habitantes, se proclamó este lunes 20 de octubre campeón del fútbol del país escandinavo, un título inédito a tres fechas del final del campeonato.

Es realmente liberador poder vivir esto”, exclamó su entrenador, Anders Torstensson, para la radio sueca SR.

Fundado en 1939, el Mjällby AIF, cuyo eslogan es “hacer posible lo imposible”, se impuso 0-2 fuera de casa al IFK Göteborg.

Jacob Bergstrom y Tom Petterson marcaron los goles de la 20ª, victorias en 27 partidos del Mjallby, que disputará las rondas previas para clasificar a la próxima edición de la Champions League.

Antiguo director de instituto, Torstensson, de 59 años, jugó de niño en las categorías inferiores del Mjällby, y después en el estadio de Strandvallen.

Antes, incluso del final del partido en Gotemburgo,, los aficionados del Mjällby -llegados en número cercano al millar- trataron de invadir el terreno de juego, lo que provocó la interrupción temporal del partido.

Aun con tres fechas del campeonato por disputarse, el equipo campeón cuenta con 66 puntos, once puntos más que su inmediato perseguidor, el Hammarby.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad