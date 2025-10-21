Mjällby, modesto equipo de Suecia, hizo historia al ganar su primera liga nacional

Los jugadores del Mjallby AIF celebran su victoria ante el IF Elfsborg, el 4 de octubre de 2025. FOTO: Johan NILSSON/AFP

El modesto Mjällby, club de una pequeña localidad del sur de Suecia con algo más de mil habitantes, se proclamó este lunes 20 de octubre campeón del fútbol del país escandinavo, un título inédito a tres fechas del final del campeonato.

“Es realmente liberador poder vivir esto”, exclamó su entrenador, Anders Torstensson, para la radio sueca SR.

Fundado en 1939, el Mjällby AIF, cuyo eslogan es “hacer posible lo imposible”, se impuso 0-2 fuera de casa al IFK Göteborg.

Jacob Bergstrom y Tom Petterson marcaron los goles de la 20ª, victorias en 27 partidos del Mjallby, que disputará las rondas previas para clasificar a la próxima edición de la Champions League.

Le puede interesar: Colombianos en Champions League: así se jugará la tercera fecha

Antiguo director de instituto, Torstensson, de 59 años, jugó de niño en las categorías inferiores del Mjällby, y después en el estadio de Strandvallen.

Antes, incluso del final del partido en Gotemburgo,, los aficionados del Mjällby -llegados en número cercano al millar- trataron de invadir el terreno de juego, lo que provocó la interrupción temporal del partido.

Aun con tres fechas del campeonato por disputarse, el equipo campeón cuenta con 66 puntos, once puntos más que su inmediato perseguidor, el Hammarby.

Esto es HISTORIA PURA. Mjällby, un club sueco de un pueblo pesquero de solo 1.000 HABITANTES, acaba de coronarse hoy CAMPEÓN DE LA PRIMERA DIVISIÓN por 1ª vez en 86 años de vida.



Sí, jugará la bendita Champions League en 2026/27.



LOCURA TOTAL. 🇸🇪🤯

pic.twitter.com/XDjOe8RzhK — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 20, 2025

Escuche W Radio en vivo: