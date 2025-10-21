Actualidad

“Néstor Humberto Martínez traicionó a Santos (…) y entrampó la paz”: Gustavo Petro

En diálogo con Daniel Coronell, Gustavo Petro agregó que Néstor Humberto Martínez “usó el conflicto Farc-Estado para hacer plata”.

Néstor Humberto Martínez y Gustavo Petro. Foto: Colprensa

El presidente Gustavo Petro, en diálogo con Daniel Coronell, se pronunció a propósito de las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, en las que lo llamó “líder del narcotráfico” y anunció que retirará la ayuda a Colombia en la lucha contra las drogas.

En sus declaraciones, el mandatario aseguró que “se mueve un entramado” que él denunció en el pasado, en su último debate en el Senado, “no contra mí, sino contra quienes habían firmado la paz en Colombia”.

Según Petro, “el entramado lo hizo un personaje muy oscuro, terriblemente oscuro, que se llama Néstor Humberto Martínez”.

El mandatario agregó que el entonces presidente Juan Manuel Santos se “dejó meter el cuento de Vargas Lleras de poner a Néstor Humberto en la Fiscalía General de la Nación: tamaño error”.

“No solamente se fue a defender a Odebrecht y a los corruptos –ya sabemos que era abogado de ellos y sus socios–, sino que armó unas cosas (…) usó el conflicto Farc - Estado para hacer plata”, sostuvo.

Petro agregó que Martínez “fue el que se inventó una trama con la DEA, que no creo que haya sido con la dirección, espero que no, de entrampar la paz de Santos, que era el que lo había ayudado” y agregó que él comprende esa situación porque a él lo han “traicionado” sus “propios amigos, los que menos espero”.

“Néstor Humberto Martínez traicionó a Santos (…) y entrampó la paz”, declaró.

Escuche aquí esta noticia:

Reviva la entrevista de Daniel Coronell a Gustavo Petro:

