Roy Barreras oficializó su candidatura presidencial y una de sus banderas será la “seguridad total”

El exsenador y exembajador de Colombia en el Reino Unido, Roy Barreras, oficializó este lunes, 20 de octubre, su candidatura a la Presidencia para las elecciones del 2026.

El anuncio lo hizo desde el cerro de Monserrate, en Bogotá, desde donde aseguró que una de sus banderas será la “seguridad total”, en contraste con las políticas de paz que él mismo ha respaldado en el pasado, tanto con la elección del Gobierno Petro, como con su respaldo al acuerdo de paz durante la administración de Juan Manuel Santos.

Precisamente, sobre su propuesta de seguridad total, Roy Barreras dijo que el momento de los acuerdos ya habría pasado, pues los diálogos se hacen con “fuerzas insurgentes o beligerantes. Hoy lo que hay son bandas de narcotráfico y extorsión. Podrán someterse a la justicia y habrá leyes que se los permitan. O serán sometidos por la fuerza legítima del Estado”, dijo.

Por otro lado, sobre su eventual participación en la consulta del Frente Amplio, que reunirá a las fuerzas de izquierda y está prevista para el 8 de marzo de 2026, dijo: “Tú no vas a un partido de fútbol si no hay partido (…) no vas a una fiesta si no hay fiesta. Cada día trae su afán”.

Sobre posibles alianzas, se había dicho que podría sumarse a la Alianza Verde. No obstante, la Dirección Nacional de la Alianza Verde decidió este lunes, con 26 votos por el No y 14 por el Sí, no hacer alianzas con Roy Barreras para las presidenciales de 2026.

