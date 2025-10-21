Sergio Fajardo promete acabar con la “Paz Total” de Petro si es presidente

Cali

El candidato presidencial Sergio Fajardo aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, pondrá fin al modelo de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro. La propuesta hace parte de su estrategia de seguridad denominada “Plan Guardián”, con la que busca recuperar el control del territorio.

“El primer punto es, se acaba el modelo de negociación paz total porque ha sido un fracaso, porque se ha convertido en un caos total, que ha llevado a que perdamos presencia en los territorios, aumente la criminalidad, los delitos, aumenten el narcotráfico, los homicidios, así que ha sido un daño muy grande para la sociedad”, señaló.

El modelo de negociación del actual gobierno, según Fajardo, será reemplazado por una nueva ley de sometimiento dirigida a quienes realmente demuestren voluntad de dejar la criminalidad.

También indicó que su prioridad será el fortalecimiento de la Fuerza Pública, con la incorporación de 40 mil nuevos policías y la modernización de equipos.

“No puede ser que la criminalidad va adelante en capacidad operativa de la fuerza pública para combatirlos con los drones, nosotros tenemos que tener la mayor capacidad operativa, utilizar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. Recuperar los comandos conjuntos y algo muy importante, recuperar el honor y la dignidad de la fuerza pública”, agregó.

Fajardo también plantea la construcción de más cárceles para enfrentar el hacinamiento y delitos como la extorción que se cometen desde los centros penitenciarios, así como un nuevo modelo de vigilancia distinto al del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).