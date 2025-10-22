Capturaron a modelo mexicana por, presuntamente, participar en un homicidio ligado al narcotráfico

La modelo y exreina de belleza Vanessa Gurrola fue detenida en Estados Unidos tras ser señalada como presunta implicada en el asesinato de un hombre relacionado con un cartel del narcotráfico. La captura se produjo el 9 de octubre, casi dos años después del crimen ocurrido en California.

El homicidio tuvo lugar el 17 de febrero de 2024, cuando Christian Espinoza Silver, conocido como “El Chato”, fue atacado a tiros mientras se encontraba en el parqueadero de un conjunto de apartamentos de lujo. Según el reporte de la Policía de San Diego, el agresor se acercó al vehículo de la víctima y disparó en repetidas ocasiones antes de huir del lugar. Una segunda persona que lo acompañaba resultó herida, aunque logró sobrevivir.

Investigaciones iniciales apuntan a que el caso podría estar relacionado con disputas internas entre miembros del cartel Arellano Félix, que mantiene presencia en Baja California. Espinoza habría tenido lazos con Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “El Flaquito”, considerado jefe de la plaza de Tijuana y extraditado a San Diego en agosto por cargos federales de narcotráfico.

Gurrola, de 32 años y originaria de Mazatlán, Sinaloa, fue recluida en el Centro de Detención Las Colinas, donde enfrenta cargos por homicidio en primer grado. La exreina se declaró inocente durante la audiencia del 13 de octubre, y tendrá que volver ante un tribunal el próximo 19 de noviembre.

Le puede interesar: México y Estados Unidos detallaron acuerdo sobre seguridad contra tráfico de armas y drogas

Vanessa Gurrola se hizo conocida en redes sociales tras ser confundida con Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ese episodio impulsó su popularidad y la llevó a consolidarse como creadora de contenido de belleza y livestyle acumulando más de 1,4 millones de seguidores en Instagram.

Escuche W Radio en vivo aquí: