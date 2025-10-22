“Del dolor nacen las mejores historias”: Laura Anzola, creadora de ‘La Lupa Podcast’

Laura Anzola es una periodista, politóloga y contadora de historias o storyteller, durante su carrera ha cruzado por diferentes medios de comunicación como W Radio, Semana o Canal Capital, sitios que le dieron la idea de que en el periodismo no solo hay que informar, sino también conectar.

A raíz de esto, creó ‘La Lupa’, un podcast que a día de hoy supera los 10 años de vigencia, comenzando en una época dónde el concepto de podcast a duras penas existía y lo consideraban una revista digital.

La Lupa es un espacio de escucha para Anzola, con miles de oyentes cada mes y que buscan escuchar historias principalmente ligadas al dolor y la humanidad: “A la gente le da miedo hablar del dolor, pero a mí me parece divino, porque ahí está la verdadera fortaleza.”Según Anzola, La Lupa es también un espejo de su vida, pues allí puede hablar sin problemas de aquellas heridas de abandono que llego a tener en su infancia, la maternidad que ahora lleva y el amor que vive con su familia.Le puede interesar:

“Uno entrevista como es, cuando soy autentica, logro que el otro también se muestre”, confesó. Desde su estudio en Bogotá, graba con la dirección visual llevada por su padre y está enfocada 100% en hacer periodismo desde lo humano.

