🔴Eintracht Frankfurt vs. Liverpool: siga minuto a minuto el partido por Champions League

El conjunto alemán, que nunca ha perdido ante el Liverpool en su historia, buscará su segunda victoria en los últimos cinco partidos para dejar atrás una racha de tres encuentros sin ganar.

Por su parte, el equipo de Arne Slot tendrá que recomponer el camino como visitante en Alemania tras perder los últimos cuatro encuentros. En su más reciente duelo por Champions fueron superados por el Galatasaray (0-1).

El encuentro se disputa en el Deutsche Bank Park en Frankfurt, Alemania.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación:

