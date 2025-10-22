Ejército adelanta operativo contra el testaferrato a nivel nacional

Tropas del Ejercito Nacional, con apoyo de la Fiscalía y la Policía, adelantan una operación militar en contra de las finanzas ilegales del Frente de Guerra Oriental del ELN en varias zonas del departamentos de Arauca, Amazonas, Norte de Santander y la ciudad de Bogotá.

Los uniformados fueron desplegados en Saravena, Fortul, Arauquita y Arauca, así como en Amazonas, Norte de Santander y Bogotá, donde hasta el momento han sido capturadas 6 personas que harían parte de una red de testaferros de ese grupo ilegal.

Las autoridades habrían identificado e irían tras más de 70 bienes inmuebles, al menos 35 sociedades económicas y al rededor de 40 vehículos, que habían sido adquiridos con dineros ilícitos producto del accionar criminal del ELN en el oriente del país.

Entre los bienes intervenidos se encuentran fincas, empresas de telecomunicaciones, transportes, ganadería, autopartes, parqueaderos entre otros.