En Cúcuta, el sector salud protestará contra la Nueva EPS

Cúcuta

Cansados de no ver soluciones a la problemática de la salud y de ser testigos del deterioro de pacientes que esperan meses por una cita médica o por sus medicamentos, veedores de la salud en Cúcuta organizan una gran marcha para protestar contra la Nueva EPS.

La jornada se llevará a cabo el próximo martes 28 de octubre, a partir de las 7:30 de la mañana, teniendo como punto de salida el hospital universitario Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta y terminando en la sede administrativa de la Nueva EPS en Caobos.

“Es una marcha convocada por todas las organizaciones sindicales que conformamos el Hospital Universitario Erasmo Meoz. Estamos muy preocupados y vamos a tomar cartas en el asunto para poner nuestro granito de arena, no sólo por nuestro hospital, sino por el departamento” dijo Julio Lizcano, fiscal de la confederación general de trabajo de Norte de Santander y presidente de la asociación nacional de enfermeras certificadas.

Agregó que buscan tener “eco a nivel nacional para ayudar a salir de esta crisis que lamentablemente estamos pasando en estos momentos”.

Indicó Lizcano que organizaciones sindicales como Anthoc, Asintraser Salud Norte, ANEC, entre otras, estarán liderando esta jornada.

Al igual que el hospital de Ocaña, Emiro Quintero Cañizares, el San Juan de Dios de Pamplona también tomó la decisión de cerrar sus puertas a los usuarios de la Nueva EPS, teniendo en cuenta las millonarias deudas con este centro hospitalario.

Catherine Serrano, representante de los usuarios del hospital San Juan de Dios, resaltó que es lamentable todo lo que se viene presentando en el sector salud y que, sin duda alguna, deja en riesgo la vida de más de 60 mil usuarios ubicados en toda la provincia de Pamplona.

“El hospital emite este comunicado informando que se cierran los servicios para la Nueva EPS, para todos los usuarios del régimen contributivo. Sabemos que en este centro hospitalario no solo se atiende la cabecera municipal, sino que tiene la prestación de servicio a sus otros siete municipios. Es decir, unos 60 mil usuarios en toda la provincia”, explicó Serrano.

“Recordemos también que Pamplona y la provincia tienen mucha población flotante que hace referencia a los estudiantes y también a las personas migrantes. Nueva PS es la que más usuarios del sistema tiene y por lo general también hacen relevancia el adulto mayor. Entonces estamos frente a una crisis del sistema bastante complicada, bastante grande. Nosotros hemos denominado que esto es un genocidio en el sector salud”, enfatizó la representante de los usuarios del hospital San Juan de Dios.

De momento este centro hospitalario tan solo atenderá en urgencias a los afiliados de la Nueva EPS.