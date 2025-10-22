Otra docente en Norte de Santander es víctima de amenazas

Norte de Santander

Nuevamente educadores de Norte de Santander son blanco de amenazas contra su vida. En esta oportunidad, la rectora del Instituto Técnico Nuestra Señora de Belén, en Salazar de las Palmas, Nini Johanna Rozo Poveda, fue amenazada a través de un mensaje de WhatsApp.

“Efectivamente, la situación de nuestra rectora sigue preocupando porque va en contravía del proyecto Escuela Territorio de Paz que venimos impulsando. Ella fue amenazada por WhatsApp y ya se informó a la Secretaría de Educación y a la oficina de Derechos Humanos para que se inicien las investigaciones”, indicó Leonardo Sánchez, presidente de la Asociación Sindical de Institutores de Norte de Santander (Asinort).

Más información En Cúcuta, el sector salud protestará contra la Nueva EPS

Agregó que las autoridades competentes ya tienen conocimiento del caso y que esperan que se le de celebridad a la investigación, así como acompañamiento a la docente.

“Llamamos a las instancias pertinentes para que aclaren los hechos y que se investigue a fondo esta amenaza contra la profesora Nini Johanna. No es la primera vez que ocurre una situación así, y cada vez son más los educadores que están siendo intimidados en el departamento”.

En los últimos dos meses, tres docentes en el centro y sur de Norte de Santander han sido víctimas de amenazas contra su vida e integridad, en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Salazar de las Palmas. Adicional a esto, al menos 150 docentes en la región del Catatumbo también han sido blanco de amenazas.

Más información Sigue la preocupación en Norte de Santander por la suspensión de operaciones de Ecopetrol en Tibú

Alcaldía de Salazar rechazó las amenazas contra la educadora

A través de un comunicado, la administración municipal rechazó las amenazas contra la educadora y expresó su respaldo a toda la comunidad educativa.

“Desde la administración municipal, reconocemos el compromiso, liderazgo y dedicación que la rectora ha demostrado en la formación de nuestros niños y jóvenes, así como en el fortalecimiento del proyecto educativo del municipio. Nos unimos al llamado realizado por la institución educativa para que prevalezcan los valores de respeto, convivencia y diálogo, pilares fundamentales que caracterizan a la comunidad salazareña”.