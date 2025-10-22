¿Qué es la casación? Recurso al que Iván Cepeda y Del Río recurrirán tras absolución de Álvaro Uribe
En W Sin Carreta, el abogado Germán Pabón comentó lo que significa recurrir a un recurso de casación dentro de un proceso como el del expresidente Álvaro Uribe.
04:23
Iván Cepeda y Álvaro Uribe. Fotos: Colprensa y Getty Images.
Este martes, 21 de octubre, Iván Cepeda, senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico, anunció que recurrirá al recurso de casación para apelar la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de todos los cargos en su contra, los cuales habían sido dictaminados por la jueza Sandra Heredia.
De la misma forma procederá el abogado Miguel Ángel del Río, según confirmó en su cuenta de X. “Nos vamos a casación. Esta batalla no ha terminado”, escribió.
En ese sentido, en los micrófonos de W Sin Carreta habló Germán Pabón, abogado y exfiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, para explicar que es el recurso de casación.
“Casación, primero, proviene del verbo francés casser, que es romper. Un recurso de casación es un recurso extraordinario que se interpone contra sentencias de segundo grado”, dijo en su primera intervención.
Y agregó: “Hay que decir que la sentencia no queda ejecutoriada”.
“Interpuesto el recurso de casación, la Corte tendría cinco años para pronunciarse para que quedara ejecutoriada la absolución en el evento de que no llegue a casar la sentencia o en el evento de que prospere la demanda de casación llegase a revocar de forma total o parcial. Es un recurso muy técnico y obedece a causales muy específicas”, concluyó.
Escuche la entrevista completa a continuación:
04:23
