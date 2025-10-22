UP y Partido Comunista renuncian a consulta del Pacto: Corcho y Cepeda competirán con aval del Polo

Por medio de una carta dirigida al Consejo Nacional Electoral (CNE), la unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista Colombiano renunciaron a participar en la consulta interpartidista del Pacto Histórico, por lo que los precandidatos Carolina Corcho e Iván Cepeda competirán con el aval del Polo Democrático.

“Lo anterior, ante la ausencia de certificación por parte de las autoridades electorales respecto del objeto y carácter de la consulta radicada y el alto nivel de incertidumbre generado por la falta de garantías del Consejo Nacional Electoral”, señalaron.

Los partidos políticos recordaron que el 26 de septiembre de 2025 el Pacto Histórico radicó ante la Registraduría su decisión de participar en una consulta partidista para elegir su precandidatura presidencial.

“Pese a la literalidad y finalidad del acuerdo —que habilita una CONSULTA PARTIDISTA del MOVIMIENTO POLÍTICO PACTO HISTÓRICO al amparo de una medida cautelar—, preocupa que el Consejo Nacional Electoral le haya otorgado un tratamiento distinto, calificándola como consulta interpartidista”, mencionaron.

De esta manera, señalaron que no suscriben ningún acuerdo de consulta interpartidista, “por cuanto no presentamos candidaturas ni manifestamos una voluntad en ese sentido”.

Explicaron que la renuncia se presentó para resguardar el carácter partidista que la consulta de izquierda y con el objetivo de garantizar que el ganador entre Iván Cepeda y Carolina Corcho pueda medirse en la consulta del Frente Amplio que se desarrollará en marzo de 2026.

“Lamentamos las insuficientes garantías jurídicas brindadas por el Consejo Nacional Electoral y sus decisiones unilaterales, que vulneran la autonomía de los partidos para participar en política”, indicaron.

Finalmente, señalaron que el “silencio” y las “decisiones” que tomó el CNE distorsionaron las reglas de juego y afectaron la “autonomía partidaria”.

Esta es la carta completa de la UP y Partido Comunista Colombiano:

