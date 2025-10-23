Corte Suprema autoriza extradición de alias ‘Araña’ a los Estados Unidos

Funcionarios del CTI de la Fiscalía llegaron a capturar a Andrés Rojas, alias Araña

La W conoció en primicia que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, a los Estados Unidos.

Alias ‘Araña’ es el comandante del grupo armado ilegal Comandos de Frontera.

Rojas es requerido por una Corte del Distrito Sur de California por cargos relacionados con narcotráfico reciente, y de hecho fue detenido en medio de una reunión de la mesa de negociación entre la oficina del Alto Comisionado de Paz y su estructura, Comandos de Frontera.

La Sala Penal de la Corte, en decisión unánime, determinó autorizar la extradición de ‘Araña’ al encontrar fundado y detallado el “indicment” proferido por la Corte de California en contra del comandante de los Comandos de Frontera.

Con esta decisión, el último trámite que resta, la última palabra, para la extradición de ‘Araña’ a los Estados Unidos, está en manos del presidente Gustavo Petro.

Le puede interesar: El narcotraficante alias ‘Fito’ fue extraditado a Estados Unidos

El jefe de Estado debe firmar la resolución que formaliza la extradición o en su defecto argumentar, si así lo considera, por qué no envía a Geovany Andrés Rojas, a los Estados Unidos.

Escuche W Radio en vivo aquí: