Encapuchados nuevamente atacaron a funcionarios de Bogotá con piedras y artefactos explosivos

Bogotá

Este miércoles 22 de octubre, en horas de la noche, varios encapuchados salieron de la Universidad Nacional a bloquear la Avenida NQS con calle 53.

En medio de los bloqueos, desde la Administración Distrital denunciaron agresiones a los funcionarios de Bogotá y reportaron el vandalismo en una estación y algunos buses de TransMilenio.

Ante la situación, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que ordenó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo).

“Hace unos minutos inició la intervención de la Policía en inmediaciones de la Universidad Nacional, sobre la avenida 30. Ordené la intervención ante los ataques de unos encapuchados con piedras y artefactos explosivos a funcionarios del Distrito. Ante la violencia, el uso de la fuerza proporcional por parte del Estado”, dijo Galán en su cuenta de X.

Durante los enfrentamientos, 60.303 usuarios de TransMilenio se vieron afectados, cinco estaciones fueron cerradas y la estación Universidad Nacional fue vandalizada.

