La primera ministra ucraniana celebra las sanciones de Donald Trump a las petroleras rusas

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, celebra las sanciones de Donald Trump a las petroleras rusas. Foto: Reuters.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, celebró este jueves las sanciones a las petroleras rusas Lukoil y Rosneft anunciadas la víspera por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

“El petróleo ruso da combustible a su guerra. EE.UU. acaba de sancionar a sus dos compañías de petróleo más grandes. Es la acción correcta y el mensaje correcto. Cada golpe a la financiación de la guerra del Kremlin acerca la paz”, dijo Sviridenko en su cuenta de X.

La primera ministra ucraniana hizo este comentario al compartir el mensaje en el que el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, anunciaba las sanciones, que son las primeras que la actual administración de Trump dicta contra Rusia.

“Debido a que Putin rechaza poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro sanciona a las dos compañías de petróleo más grandes de Rusia, que financian la maquinaria de guerra del Kremlin”, había dicho Bessent en su mensaje.

El propio Trump describió como “masivas” las sanciones, en medio de un enfriamiento de su relación con el presidente ruso, Vladímir Putin, tras la suspensión indefinida de la cumbre que ambos iban a mantener en Budapest.

“Producen mucho petróleo (en Rusia). Esperemos que (las sanciones) ejerzan presión y que él (Putin) se vuelva más sensato. Igual que (el líder ucraniano, Volodímir) Zelenski”, declaró Trump el miércoles en el Despacho Oval.

Rosneft es una empresa estatal rusa que produce cerca del 6 % del crudo mundial y casi la mitad del de Rusia. Junto a Lukoil exportan 3,1 millones de barriles de crudo al día.

Ambas compañías ya estaban sancionadas por Estados Unidos, pero esta vez se extiende a las filiales y empresas vinculadas de las empresas sancionadas en las que posean más del 50 % de la participación, ya sea directa o indirectamente.

