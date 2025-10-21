Trump descarta reunión con Putin “en el futuro inmediato”

El presidente Donald Trump en la Casa Blanca el 14 de octubre de 2025. FOTO: Kevin Dietsch/Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene planes inmediatos de reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, informó el martes 21 de octubre, un funcionario estadounidense, días después de que Trump anunciara que se reunirían en dos semanas en Budapest.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, habló por teléfono el lunes 20 de octubre, con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, después de que Trump anunciara que los dos altos diplomáticos se reunirían esta semana para organizar una cumbre en Budapest.

“No es necesaria una reunión presencial adicional entre el secretario y el ministro de Asuntos Exteriores, y no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato”, declaró un funcionario del gobierno de Trump bajo condición de anonimato.

No obstante, consideró “productiva” la llamada entre Rubio y Lavrov.

El Kremlin también declaró el martes que no había una fecha precisa para una cumbre entre Trump y Putin.

El líder ruso habló por teléfono el jueves con Trump, quien tenía previsto reunirse al día siguiente con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para abordar el suministro de misiles Tomahawk de fabricación estadounidense que podrían penetrar profundamente en Rusia.

Trump describió la llamada como un avance y rápidamente publicó en redes sociales que se reuniría con Putin en Budapest dentro de dos semanas.

Este fue el último cambio abrupto de Trump, quien en agosto recibió a Putin en Alaska, en la primera vez que el mandatario ruso pisaba suelo occidental desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Trump admitió su frustración con Putin tras jactarse durante mucho tiempo de que podría poner fin a la guerra en un día tras regresar a la Casa Blanca, debido a su química personal con el líder ruso.

