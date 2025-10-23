Lluvias dejan afectaciones en los municipios de Villeta y Viotá en Cundinamarca

Bogotá

Las fuertes lluvias reportadas el miércoles 22 de octubre afectaron distintas zonas del departamento de Cundinamarca. De acuerdo con el reporte de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo esta es la situación afectó los municipios de Villeta y Viotá.

Según la información, en Villeta, una lluvia torrencial provocó inundaciones en los barrios Centro, San Rafael y Cayunda. “Tres viviendas resultaron afectadas de manera temporal, sin daños estructurales ni pérdida de enseres. Las familias fueron atendidas de inmediato, y se realizaron labores de limpieza en alcantarillas para facilitar la evacuación del agua. También se reportaron filtraciones en el hospital Salazar y el colapso parcial del techo de una cancha de fútbol”.

Entretanto en Tabio, se registraron inundaciones en distintos sectores urbanos. “La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos y la empresa Emsertabio, mientras el municipio adelanta la caracterización de los puntos afectados”.

“Seguimos atentos al monitoreo en tiempo real, en coordinación con los consejos municipales de gestión del riesgo, observando el comportamiento de las lluvias y acompañando las acciones de respuesta en el territorio”, dijo el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.