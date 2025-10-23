“Los milagros existen, pero se trabajan”: Paola Retavizca y su renacer con la marca Mily Wonka

Paola Retavizca es una ingeniera industrial y fundadora de la marca Mily Wonka, un emprendimiento de chocolates y desayunos sorpresa que nació en medio de una adversidad, según contó en Mujeres W, entre lagrimas y apoyo de su familia.

En el 2022, su vida dio un giro inesperado en el que, tras volver de un viaje, recibió un diagnóstico neurológico que la llevó a depender de una silla de ruedas y de sus familiares en un 100%, siendo esto, en su parecer, el “final de sus sueños”, pero terminó siendo el inicio de una historia de superación que su esposo, Andrés, impulsó junto a la enorme de fe de ambos.

“Yo no acepté ese diagnóstico para mi vida, si los médicos no podían hacer nada, le pedí a Dios que me sacara de esto”, recordó. Con el tiempo, Retavizca pudo recuperar la movilidad, y no solo eso, sino que también pudo cumplir el sueño que tenía desde niña y que los médicos le habían dicho que era imposible: Ser mamá.

Su hija, a quién nombró Victoria, es, según Retavizca, la “promesa cumplida de Dios”, y a día de hoy ella comparte su historia con miles de personas en redes sociales con una enorme convicción de que cada obstaculo puede transformarse en una oportunidad. “Los milagros existen, pero los milagros son como los sueños, se trabajan”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí:

